Rastreabilidade em pauta na Biofach

Com foco na importância da rastreabilidade da cadeia produtiva, o setor de orgânicos reúne-se na semana que vem, de 23 a 25, em São Paulo (SP), na edição latino-americana da Biofach e Exposustentat. Este ano, a feira terá cerca de 300 expositores e deve receber mais de 6 mil visitantes. A palestra de abertura, com o tema Mercados Orgânicos e Rastreabilidade, está marcada para o dia 23, às 14 horas. Os palestrantes serão Thereza Marquez, da Organic Valley, e Roberto Pinto, que falarão sobre o mercado de orgânicos nos Estados Unidos e na Itália. Na seqüência, Carla Salomão, do Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf), mostrará as oportunidades e desafios do mercado de frutas orgânicas, e a gerente do Grupo Pão de Açúcar, Sandra Caires, apresentará o programa de rastreabilidade da rede. "A rastreabilidade é um tema comum e recorrente hoje em dia", acredita Maria Beatriz Martins Costa, diretora do Planeta Orgânico, um dos organizadores do evento no Brasil. Outro destaque, conforme Maria Beatriz, será o debate, no dia 25, sobre a introdução de alimentos orgânicos na merenda escolar. "As compras governamentais podem ser mais um canal de comercialização para o produtor e ainda ajudar a popularizar os orgânicos", acredita.Confira a programação no site: www.biofach-americalatina.com.br.