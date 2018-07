Rateio da Dupla Sena fica acumulado A Caixa Econômica Federal divulgou as seis dezenas do concurso de número 668 da Dupla Sena,realizado hoje em Barreiras (BA). Os números sorteados são: 1º Sorteio: 01 - 07 - 19 - 26 - 28 - 35 2º Sorteio: 06 - 13 - 35 - 41 - 44 - 50 Não houve acertador da Sena no 1º Sorteio e no 2º Sorteio. O prêmio ficou acumulado, para o próximo concurso, em R$ 3.583.869,78. A Quina teve 35 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 3.482,18. A Quadra foi acertada por 1.857 apostadores, cujo prêmio é de R$ 65,63. A estimativa de prêmio para a Sena (1º Sorteio), no próximo concurso, sexta-feira, é de R$ R$ 3,8 milhões.