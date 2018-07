'Razões técnicas' cancelam estreia de 'Django Livre' na China

A China é atualmente o maior mercado internacional de Hollywood, e a estreia do western dirigido por Quentin Tarantino causava grande expectativa devido às notícias de que o filme sofreria apenas ligeiros cortes dos censores, apesar da violência que caracteriza as obras do cineasta.

Alguns usuários da internet chinesa contaram que o filme já havia começado quando a exibição repentinamente parou, e os espectadores foram orientados a irem embora.

"Recebemos a informação da nossa sede por volta de 10h da manhã de hoje, mas já era tarde demais para cancelar duas sessões", disse um funcionário de um dos vários cinemas contatados em Xangai.

"Só nos informaram de que isso se devia a alguns problemas técnicos, e fomos informados para cancelar. Não nos disseram quando o filme seria exibido de novo."

Fontes do setor disseram à imprensa local que o cancelamento se deveu a alguma cena de nudez que não tenha sido cortada.

A distribuidora Huaxia e o órgão estatal responsável pela censura não se manifestaram.