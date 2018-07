RBS questiona motivos do Santander após desistência em negócio O presidente do conselho do Royal Bank of Scotland, Philip Hampton, lançou dúvidas neste sábado sobre os motivos dados pelo espanhol Santander para justificar a inesperada decisão de desistir do acordo de 1,65 bilhão de libras (2,65 bilhões de dólares) para comprar 316 agências do banco britânico.