Reajuste de medicamentos ficará em até 4,83%

Os reajustes foram divididos em três faixas, conforme a participação do genérico no mercado. Nas classes terapêuticas em que o genérico corresponde a 20% ou mais da comercialização, a elevação de preço permitida é de no máximo 4,83%. No caso em que o genérico participa de 15% a 20% das vendas, o aumento é de até 4,64%. Entre os remédios em que o genérico corresponde a menos de 15% do mercado, o reajuste máximo é de 4,45%.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o aumento leva em consideração a inflação do último ano e a produtividade da indústria farmacêutica. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou inflação em 2009 de 4,31%. O fator produtividade foi estabelecido pela Cmed em 0,38%. No ano passado, o aumento médio dos medicamentos foi de 5,9%, igual à inflação de 2008.

O Sindicato da Indústria Farmacêutica no Estado (Sindusfarma) diz que o reajuste corrige a tabela de preços máximos, mas isso deve demorar a chegar ao consumidor e não deve atingir o índice máximo.

COMPARE

4,83% é o índice

de aumento máximo na faixa dos medicamentos cujo genérico

corresponde a 20% ou mais do mercado

4,31% é a inflação

de 2009, segundo o IPCA

5,9% foi o aumento

médio de 2008. O valor é o

mesmo da inflação no período