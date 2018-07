Reajuste para 2012 causa polêmica no Porto Seguro O reajuste nas mensalidades de 2012 está provocando polêmica no Colégio Visconde de Porto Seguro, uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, que conta com uma unidade em Valinhos, no interior. O aumento, que chega a quase 20%, fez com que pais procurassem a direção para tentar chegar a um acordo.