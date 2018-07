Reajuste para bombeiros é antecipado no RJ

O reajuste havia sido aprovado para as categorias há um ano. Com a antecipação, o aumento para as categorias será de 5,58% em julho. O projeto de lei 571/11 foi aprovado com texto original, sem a adição de nenhuma das 32 emendas apresentadas pelos parlamentares, informou a Alerj.

Segundo o líder do governo na Casa, deputado André Corrêa, algumas das propostas, como a que concedia vale transporte aos bombeiros, serão concedidas pelo governo via decreto. "Todas as emendas apresentadas representam aumento de despesa, ferindo a prerrogativa do governo", alegou Correa. O texto será submetido à assinatura e sanção do governador fluminense Sérgio Cabral.