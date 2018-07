Reajuste reflete no bolso de alunos

A tendência de reajuste no valor das mensalidades dos cursos universitários já está sendo observada pelos estudantes. O valor médio de R$ 538 do preço de uma mensalidade em 2012 é praticamente o mesmo que o estudante de Jornalismo Bruno Raphael de Oliveira, de 21 anos, pagava em seu curso em 2009. "Comecei o curso há três anos pagando R$ 500. Agora, a mensalidade do último semestre, em que quase não tenho mais aula, custa R$ 996."

Oliveira não está vinculado a nenhum programa de crédito estudantil nem é bolsista do ProUni. Assim, ele sente direto no bolso os reflexos do aumento no preço das mensalidades. "O meu pai é quem acaba me ajudando a pagar", conta o estudante.

Para Oliveira, é difícil entender a lógica do aumento de preços das mensalidades de seu curso, um dos 20 mais procurados pelos estudantes, segundo levantamento do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp).

"É muito estranha essa evolução. Frequento a faculdade uma vez por semana, tenho menos aulas, menos professores. Não têm muito sentido esses aumentos."

No semestre anterior, o valor da mensalidade era de R$ 900 e Oliveira estava matriculado em quatro disciplinas. Agora, ele está cursando apenas a disciplina do trabalho de conclusão de curso (TCC). "Antes eu tinha quatro professores, agora apenas um para me orientar no TCC", diz.

Orçamento. Para o estudante de Direito João Paulo Oliveira, de 22 anos, o valor da mensalidade pago hoje está "extremamente" fora da base de mercado. "Em 2009, pagava R$ 1,4 mil, agora a mensalidade custa R$ 1,7 mil", fala.

Estudante do 8.º período, ele recebe do estágio o valor de R$ 450. "Acabo não utilizando esse dinheiro para pagar a faculdade. Minha família, felizmente, tem uma base para bancar o curso."

Enquanto os dois jovens questionam a evolução do valor da mensalidade do seu curso, ano após ano, a estudante do 10.º semestre de Direito, Fernanda Maia, de 23 anos, diz que não sentiu muita diferença na evolução do preço da matrícula desde 2008.

No início do curso, ela pagava cerca de R$ 1 mil pela mensalidade e atualmente o valor é R$ 1,3 mil. "Querendo ou não, R$ 1 mil não é nenhuma fortuna." Mas ela critica a concessão de bolsas do ProUni para alunos que podem pagar. "Já soube de um caso desse, houve até o cancelamento da bolsa", diz. / D.L. ; COLABOROU FERNANDO OTTO