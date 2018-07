Real e Barça mantêm desempenho de 100% Real Madrid e Barcelona mantiveram o desempenho de 100% no Espanhol. Na vitória do Real (foto) sobre o Tenerife por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, Kaká, que começou o jogo na reservas, marcou o terceiro gol, em um chute de fora da área, e Raúl completou 505 jogos com a camisa do time madrilenho, recorde no clube. Também ontem o Atlético arrancou empate por 2 a 2 com o Valencia nos acréscimos, em Madri. Hoje o La Coruña recebe o Villarreal.