Real Madrid anuncia venda de Robinho ao Manchester City

O presidente do Real Madrid, Ramón Calderón, disse nesta segunda-feira que o clube concordou em vender o atacante Robinho para o clube inglês Manchester City. Um outro time da Inglaterra, o Chelsea, vinha manifestando interesse no jogador, mas o City deverá comprar seu passe pelo equivalente a cerca de R$ 96 milhões. Nas últimas semanas, Robinho deixou claro que desejava deixar o Real Madrid, e confirmou essa intenção em uma entrevista coletiva que convocou no domingo. "(O técnico do Real Madrid, Bernd) Schuster pensou até ontem (domingo) que ele poderia restaurar o ânimo do jogador, mas não conseguiu. Robinho foi mau orientado", disse Calderón. Robinho parece ter ficado insatisfeito com o Real Madrid, que desejaria vender seu passe para tentar contratar Cristiano Ronaldo, hoje com o Manchester United. Chelsea Robinho chegou a manifestar interesse de ir para o Chelsea. Uma declaração no website do Real Madrid criticou os diretores do Chelsea por terem já contado com a compra do passe de Robinho "apesar de saberem perfeitamente da decisão de não vender o jogador, fazendo declarações e até chegando a vender camisetas com o nome do jogador através de seu website oficial." O Manchester City, onde já atuam os brasileiros Elano e Jô, buscou contratar Robinho no último dia de transferência do futebol europeu. O novo time do jogador brasileiro foi comprado nesta segunda-feira pelo grupo de investimento Abu Dhabi United Group. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.