Real Madrid enfrentará adversário mexicano ou asiático no Mundial de Clubes

O time espanhol foi três vezes campeão do torneio antes conhecido como Copa Intercontinental e chega como favorito à competição deste ano, que será disputada de 10 a 20 de dezembro no país do norte da África.

Seu adversário na semifinal pode ser um de três clubes, com o Cruz Azul já tendo garantido sua vaga nas quartas de final contra o Western Sydney Wanderers, da Austrália, ou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que ainda deve disputar a final da Liga Asiática, com o segundo jogo marcado para o dia 1º de novembro.

No outro lado da chave, o argentino San Lorenzo, campeão da Libertadores, pode ter pela frente um de quatro times.

O campeão marroquino, Moghreb Tétouan, é o representante do país anfitrião, mas antes precisa passar pelo campeão da Oceania, Auckland City, em partida que abrirá o torneio, no dia 10 de dezembro.

Esse confronto irá determinar quem será o oponente do vencedor do jogo entre o campeão africano, que poderá ser o ES Setif, da Argélia, ou o AS Vita Club, do Congo. Partida esta que acontecerá em 1º de novembro.

O vencedor das quartas de final pega o San Lorenzo na semifinal, em 17 de dezembro, com o Real Madrid entrando em ação no dia anterior.

O Marrocos está sediando o torneio pela segunda vez, depois receber a competição no ano passado, quando o Bayern de Munique, que venceu a Liga dos Campeões em 2013, levantou o troféu de campeão do Mundo após bater o time da casa o Raja Casablanca por 2 x 0 na final.