Real passa euro e fica atrás apenas do dólar em derivativos

O volume de posições em aberto em contratos futuros e de opções da moeda brasileira subiu 41 por cento nos primeiros três meses de 2010 para 0,14 trilhão de dólares, disse o BIS em seu relatório trimestral publicado neste domingo.

"A importância do real no segmento de moedas do mercado de futuros e opções se deve ao fato de haver comparativamente poucos negócios no mercado de balcão", informou o banco.

O real não é uma moeda totalmente conversível, mas possui um mercado futuro bem desenvolvido e bastante líquido.

O volume total de contratos em aberto nos futuros e opções de moedas subiu 29 por cento no primeiro trimestre do ano, ultrapassando em muito o percentual de 11 por cento para o crescimento do mercado de futuros e opções como um todo, que movimentou 9 trilhões de dólares.

O volume de contratos em aberto de futuros e opções do dólar dos EUA alcançou 0,33 trilhão de dólares ao final de março e o montante em euros chegou a 0,10 trilhão de dólares.

A moeda brasileira é atraente para investidores devido à força da economia do país, à sua alta taxa de juros --que foi acima de 10 por cento na semana passada-- e ao seu status de moeda atrelada às commodities. O real, no entanto, continua sendo uma moeda vulnerável em tempos de grande aversão a risco nos mercados financeiros.