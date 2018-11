Real subiu mais de 100% nos oito anos do governo Lula

Segundo cálculo da Economática, o real teve valorização de 108,16 por cento desde o fechamento de 31 de dezembro de 2002 até 21 de dezembro de 2010. No período, o peso argentino, o peso mexicano e o bolivar venezuelano tiveram desvalorização, enquanto o euro subiu 24,95 por cento.

"A maior valorização anual do real no governo Lula se deu em 2009 com 34,22 por cento", afirmou a Economática, em nota, acrescentando que, no período, houve desvalorização apenas em 2008, de 24,21 por cento.

No final de 2002, o dólar estava na faixa de 3,53 reais. No fim do dia 21 de dezembro de 2010, nesta terça-feira, o fechamento Ptax foi de 1,6974 real na ponta de venda.

Este ano, até o fechamento da véspera, o real acumulava valorização de 2,58 por cento com base na Ptax, segundo a Economática.

(Por Nathália Ferreira)