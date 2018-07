Real vence mais uma e divide ponta com Barça Mais um jogo, nova vitória. O Real Madrid não tomou conhecimento do Villarreal, fora de casa, e se juntou ao Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol. Depois de quatro rodadas, 12 pontos para cada time. As principais estrelas merengues marcaram os dois gols do triunfo: Kaká, de pênalti, e Cristiano Ronaldo, depois de arrancada do meio-campo.