Realeza da Grã-Bretanha prepara queixa criminal contra fotógrafo

As fotos reviveram lembranças na Grã-Bretanha da perseguição da mídia à mãe de William, a princesa Diana, que morreu num acidente de carro em Paris em 1997, enquanto estava sendo perseguida por paparazzi.

Os tabloides britânicos, lutando para salvar a sua reputação depois de uma série de escândalos, abstiveram-se de publicar as fotos, embora elas estejam disponíveis na internet e nas páginas de um tabloide da vizinha Irlanda.

Os advogados do casal real vão abrir um processo em um tribunal de Paris na segunda-feira, também exigindo uma indenização da revista francesa Closer e uma liminar contra a publicação para evitar a divulgação de outras imagens.

"Podemos confirmar que uma queixa criminal deverá ser feita ao tribunal de acusação francês amanhã," disse uma porta-voz para o segundo na linha de sucessão ao trono britânico e sua esposa há 16 meses, a futura rainha da Inglaterra.

"A queixa diz respeito às fotos do Duque e da Duquesa de Cambridge tiradas durante as férias do casal e da publicação das fotografias, violando a sua privacidade."

A Closer defendeu a publicação de uma dúzia de fotos da duquesa, a antiga Kate Middleton, tiradas com lente teleobjetiva, em uma casa isolada no sul da França. As fotos mostram a duquesa tirando a parte de cima do seu biquíni, relaxando topless em uma espreguiçadeira e abaixando a parte de baixo do biquíni enquanto seu marido passava uma loção.

O escritório de William chamou as fotos de "grotescas e uma total e injustificada" invasão da privacidade do casal. Mesmo o The Sun, o mais vendido tabloide britânico, o único tabloide a publicar as fotos do irmão de William, Harry, se divertindo nu em Las Vegas no mês passado, declarou que publicar as fotos está fora de cogitação.

