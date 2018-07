Reality show de modelos é censurado na China

Entra no ar nesta semana a versão chinesa do reality show "America's Next Top Model", mas a atração não poderá ser transmitida em horário nobre, entre as 19h30 e 20h30, por causa da censura governamental. O programa é uma competição na qual candidatas disputam a oportunidade de se lançar na carreira de modelo. Os episódios serão filmados em Xangai ao longo dos próximos dois meses e terão duração de uma hora cada. No programa serão explorados os sacrifícios necessários para conquistar um lugar ao sol no mundo da moda. Os telespectadores testemunharão os esforços das participantes em se manter belas e atraentes, a competitividade e o companheirismo entre as candidatas e as duras exigências que elas sofrem de seus agentes e professores. Censura Em outubro de 2007 a Administração Estatal de Cinema, Rádio e Televisão da China (SARFT, em inglês) proibiu os reality shows no horário nobre com o argumento de que eles são "de mau gosto". A restrição ocorreu após telespectadores indignados terem reclamado de um programa que exibiu duas juradas humilhando os candidatos com comentários ácidos e jocosos. Apesar das restrições, os produtores do "China's Next Top Model" esperam ver se conseguem repetir o sucesso fenomenal de outros reality shows como "Super Girls", que lançou novas cantoras pop e chegou a ser visto por cerca de 400 milhões de telespectadores. O programa contará com jurados e apresentadores já famosos na cena fashion. A top model chinesa Li Yi, que posou para marcas como Armani, Gucci e Tods e tem um blog sobre moda, deverá capitanear as 10 novatas. Os detalhes do prêmio final ainda não foram anunciados, mas é evidente que as futuras finalistas do concurso sonham com a oportunidade de se tornar sucessoras de modelos chinesas de brilho internacional como Mo Wandan e Du Juan, que estrelaram a última edição do calendário da Pirelli. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.