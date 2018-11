Reality show indiano deixa jovem em estado grave

Três funcionários de uma empresa de promoção de eventos da Índia foram presos por colocarem em risco a vida de um participante de um programa de TV. O jovem Anjar Khan, de 22 anos, participou de um reality show na cidade de Indore, onde cada jogador tinha que mergulhar em um tanque d'água e ficar submerso pelo maior tempo possível. Ele desmaiou e está em um hospital em estado grave, segundo médicos. Khan participou do programa que era gravado em um shopping center em Indore, no domingo. A gravação era um evento especial para divulgar o novo programa Khatron Ke Khiladi (Os ousados). Ele ficou submerso por alguns minutos dentro do tanque até que os organizadores perceberam que algo estava errado. Médicos disseram que ele perdeu consciência dentro do tanque e que seus pulmões encheram de água. Ao ser retirado do tanque, ele acordou e ainda conseguiu dar alguns passos, mas desmaiou novamente em seguida. No hospital, ele teve de ser colocado em uma máquina de respiração artificial. "Ele foi levado ao hospital com uma grande parte do seu sistema - como o pulso e a pressão sangüínea - em condições extremamente críticas", disse à BBC GMR Shah, do hospital Mayur, em Indore. Shah disse que Kahn continuará ligado ao aparelho de respiração por alguns dias até que seu estado de saúde melhore. Segundo testemunhas, nenhum médico ou paramédico estava presente durante a gravação do programa. Autoridades disseram que os organizadores não tinham permissão para realizar o evento. O policial Mahesh Chandra Jain disse que os funcionários da empresa serão acusados de "negligência" por colocar a vida de pessoas em perigo. Programas de TV do estilo reality show se tornaram uma febre na Índia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.