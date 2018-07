Realização de lucro derruba Wall Street no primeiro pregão de 2014 As ações norte-americanas recuaram no primeiro dia de negócios em 2014, já que investidores realizaram lucro após o melhor avanço anual do S&P 500 desde 1997, com muitos dos papéis que tiveram um forte desempenho no último pregão do ano em baixa nesta quinta-feira.