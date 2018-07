Realizado no Rio terceiro casamento gay do País Ao som de La Vie en Rose, sucesso da cantora Edith Piaf, foi realizado hoje em um cartório do Rio de Janeiro o primeiro casamento homossexual envolvendo um militar brasileiro. João Batista da Silva, de 39 anos, cabo reformado da Marinha, casou-se com Cláudio Nascimento Silva, de 40 anos, que ocupa uma superintendência da secretaria estadual de Assistência Social e Direitos Humanos.