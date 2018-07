Reanimação cardiopulmonar traz benefícios, diz estudo

Segundo a pesquisa, publicado no site da revista The Lancet, os pacientes têm mais chances de sobreviver em hospitais que persistem na reanimação por 9 minutos a mais, em média. Não existem diretrizes claras, baseadas em evidências, prevendo uma duração de tempo de uma reanimação cardiopulmonar.

As conclusões do estudo vão contra uma noção predominante, de que a reanimação prolongada normalmente é inútil porque, quando os pacientes sobrevivem, com frequência acabam sofrendo danos neurológicos permanentes. Pelo contrário, os pesquisadores concluíram que pacientes que sobreviveram a uma reanimação cardiopulmonar prolongada e tiveram alta se conduziram tão bem quanto os reanimados rapidamente.

Entre um e cinco de cada mil pacientes num hospital sofre uma parada cardíaca. Geralmente são pessoas idosas e enfermas e os resultados costumam ser insatisfatórios, com menos de 20% voltando para casa.

"Um dos desafios enfrentados no caso de uma parada cardíaca no hospital é determinar por quanto tempo continuar a reanimação se o paciente não reage", disse Zachary Goldberger, que conduziu o novo estudo.

Goldberger e seus colegas reuniram dados do maior arquivo do mundo de paradas cardíacas em hospitais, mantido pela American Heart Association, identificando 64.339 pacientes que sofreram paradas cardíacas em 435 hospitais nos Estados Unidos entre 2000 e 2008. Eles calcularam a duração média dos trabalhos de reanimação no caso de não sobreviventes, de modo a medir a tendência do hospital a empregar um tempo mais prolongado no trabalho de reanimação.

Os pesquisadores de início acharam que a conclusão seria que alguns pacientes teriam sido submetidos a uma reanimação cardiopulmonar em vão, mas, como se verificou, os hospitais que fizeram a reanimação por 25 minutos em vez de por 16 minutos tiveram 12% mais de probabilidade de sobreviver e ter alta.

Os especialistas também concluíram que a função neurológica dos pacientes era similar, independentemente da duração do processo de reanimação. / NYT