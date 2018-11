Reator nuclear iraniano já está operando, diz Rússia

A empresa estatal russa responsável pela construção do reator da usina nuclear Bushehr, no Irã, afirmou que ele entrou em funcionamento, mas em um nível operacional ainda baixo.

A partir de agora, uma série de testes serão realizados antes que o reator comece a operar com sua capacidade total.

Em um comunicado divulgado em Moscou, a estatal Atomstroyexport disse que o primeiro reator havia alcançado o que chamou de ''nível mínimo de poder controlado'' e que uma reação de fissão autossustentável está em curso desde domingo.

O Irã afirma que a usina passará a fornecer energia dentro de dois meses.

O projeto teve início há quase quatro décadas. A construção começou em 1975, quando o Irã fechou um acordo com a companhia alemã Kraftwerk-Union, ainda no regime do xá Rehza Pahlevi.

Mas a empreitada acabou sendo abandonada após a Revolução Islâmica de 1979.

Em 1992, a Rússia firmou um contrato com o Irã para dar continuidade ao projeto.

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados acusam o Irã de estar usando o seu programa nuclear para produzir armas nucelares , mas as autoridades iranianas dizem que seu objetivo é pacífico e voltado para geração de energia.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.