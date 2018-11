Rebelados da Fundação Casa liberam um refém Um dos três funcionários da Fundação Casa, na zona leste de São Paulo, que estava sendo mantido refém pelos menores desde o começo da manhã deste sábado, foi liberado, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e a Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa). A funcionária foi liberada às 12h15 e está em estado de choque, mas passa bem, de acordo com o sindicato.