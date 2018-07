Rebeldes capturam base militar em província no leste da Síria Rebeldes sírios capturaram uma base de artilharia do Exército na província produtora de petróleo no leste do país Deir al-Zor, nesta quinta-feira, enfraquecendo o controle do presidente Bashar al-Assad na estratégica região que faz fronteira com o Iraque, informaram várias fontes da oposição.