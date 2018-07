Rebeldes da Ucrânia recebem peritos de Kiev e da OSCE no local do desastre Os separatistas pró-Rússia disseram nesta sexta-feira que receberam bem os peritos internacionais e ucranianos que foram ao local da queda do avião da Malásia, no leste da Ucrânia, negando informações do governo de que estavam impedindo a chegada de uma missão de busca e resgate.