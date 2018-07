Rebeldes enfrentam forças de Assad para tomar base militar Rebeldes sírios entraram em confronto com forças leais ao governo pelo controle de uma base militar perto da principal estrada norte-sul do país, cuja conquista eles afirmam que seria um grande passo para a criação de uma "zona de segurança", permitindo que se concentrem nos ataques ao redutos do presidente Bashar al-Assad no sul do país.