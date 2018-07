Rebeldes entram em conflito no norte da Síria

Uma semana de lutas internas entre o grupo ligado à Al Qaeda, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL, na sigla em inglês), e outros grupos, incluindo outra facção afiliada à Al Qaeda, já matou centenas de combatentes que se opõem ao presidente Bashar al-Assad.

As negociações de paz estão planejadas para ocorrer em Genebra em 22 de janeiro entre o governo de Assad e opositores políticos que exigem que ele deixe o cargo depois de quase três anos de derramamento de sangue.

Mas Assad enfrenta pouca pressão para fazer concessões depois de consolidar seu controle sobre Damasco e no centro da Síria em recentes combates, e a principal oposição Coalizão Nacional ainda não decidiu formalmente se comparecerá às negociações.

No sábado, os rebeldes moveram um comboio incluindo tanques e caminhões com metralhadoras a uma das fortalezas do ISIL na província de Idlib, no noroeste, em preparação para expulsar o grupo, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

O grupo de monitoramento baseado na Grã-Bretanha, que acompanha os desenvolvimentos na Síria através de uma rede de fontes militares e médicas, disse que cinco rebeldes foram mortos quando o carro deles atingiu uma mina fora da cidade de Saraqeb.

Fortes confrontos estavam acontecendo ao redor Saraqeb no sábado, informou o Observatório.

Em Raqqa, capital da província oriental que é a única cidade síria sob controle rebelde completo, o Observatório disse que combatentes do ISIL tomaram um ponto de controle e assumiram a estação de trem de rebeldes rivais.

Em uma indicação de quão pesada a luta tinha sido em Raqqa nos últimos dias com rebeldes islâmicos rivais incluindo alguns leais a outra filial da Al Qaeda, a Frente Nusra, o Observatório citou fontes médicas como tendo dito que havia dezenas de corpos de combatentes do Estado Islâmico no hospital.

Os combatentes do ISIL também haviam jogado os corpos de dezenas de seus inimigos na aldeia vizinha de Jazra, a oeste de Raqqa, disse o Observatório.

O grupo de monitoramento disse na sexta-feira que 500 pessoas foram mortas nos combates rebeldes em oito dias.

(Reportagem de Alexander Dziadosz)