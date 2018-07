Rebeldes lançam ofensiva e combates atingem em Damasco

Forças de Assad também foram atacadas no leste do país, onde um carro-bomba atingiu um complexo de edifícios da inteligência militar na cidade de Palmyra, causando dezenas de vítimas, segundo a oposição.

As autoridades de Damasco fecharam os acessos à importante praça Abbassid e a via Fares al-Khoury, enquanto combatentes atacavam barreiras e fortificações com lança-granadas e morteiros.

"As áreas de Jobar, Zamalka, Al-Zablatani e partes da Qaboun e do anel viário tornaram-se um campo de batalha", disse o ativista Mohammad Fida, referindo-se ao distrito de Qaboun.

Outro ativista afirmou que um tanque do Exército estacionado no bloqueio de Al-Kabbas, no anel viário, tinha sido destruído. Moradores relataram explosões em todo o leste e norte da capital.

De acordo com o relato do ativista, em Jobar, uma região da classe operária muçulmana sunita, adjacente à praça Abbassid, oradores em alto-falantes da mesquita repetiam "Deus é grande", em apoio aos combatentes da oposição que atacaram bloqueios no bairro.

Eles disseram que tanques estacionados na periferia do bairro central de Midan, fora das muralhas da Velha Damasco, bombardearam bairros do sul da cidade.

A televisão estatal síria afirmou: "Nosso nobre Exército continua suas operações contra os terroristas no Irbeen, Zamalka e Harasta e Sbeineg, destruindo os criminosos mentirosos."

Símbolos de poder de Assad foram atacados em Palmyra, 220 quilômetros a nordeste de Damasco, na estrada principal para o leste, a região produtora de petróleo.

Uma bomba destruiu parte da parede de trás do complexo da inteligência militar perto das ruínas da era romana na cidade e, em seguida, um carro-bomba foi lançado contra a área e destruiu partes da instalação, disseram os ativistas em Palmyra.

Eles afirmaram não estar claro quantas pessoas foram mortas na explosão e confrontos que se seguiram. Imagens de vídeo, que não puderam ser imediatamente checadas, mostram uma grande nuvem de fumaça espessa crescente na cidade.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis, na Redação em Amã)