Rebeldes no Congo avançam para arredores de Goma

Em quatro dias de combates, os rebeldes avançaram o mais perto de Goma até o momento desde o levante iniciado há oito meses. Goma é a capital província de Kivu do Norte e casa do quartel-general da missão de pacificação da ONU no leste do Congo.

O porta-voz do M23, coronel Vianney Kazarama, disse que os soldados rebeldes avançaram para a distância de dois quilômetros de Goma.

"Não vamos tomar o aeroporto, nós estamos respondendo a um ataque pelo exército... estamos apenas fazendo isso para minar a capacidade do FARDC (exército congolês)", disse Kazarama.

Já o coronel Olivier Hamuli, porta-voz do exército do Congo, falou brevemente à Reuters por telefone antes de a chamada ser cortada. "Há combates a cerca de cinco quilômetros do aeroporto", disse ele.

As Nações Unidas possuem cerca de 6.700 forças de pacificação em Kivu do Norte, com cerca de 1.400 tropas em Goma e nas áreas ao redor. As forças da ONU têm um mandato de proteger civis.

Mais de 750 mil pessoas fugiram de suas casas desde os confrontos no leste do Congo começaram, em abril, quando um grupo de soldados se rebelou e formou o M23.

