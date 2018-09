Rebeldes pedem exclusão aérea somente em zonas controladas por Kadafi

ARGEL - O chefe militar dos rebeldes líbios, Abdelfatah Yunis, agradeceu a comunidade internacional nesta quinta-feira, 17, pela resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que impõe uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia, mas pediu que a medida seja aplicada apenas nas áreas sob controle das forças do ditador Muamar Kadafi.

Em declarações ao canal árabe Al-Jazira, Yunis - que era ministro do Interior do regime líbio e renunciou para se juntar à rebelião - exigiu que a exclusão não se aplique às zonas controladas pelos insurgentes. "A exclusão aérea deve ser eficaz, mas não deve ser aplicada contra nós, mas contra as regiões ocidentais", controladas pelas tropas de Kadafi, disse.

Sobre as ameaças do líder líbio de atacar Benghazi, o principal reduto opositor, ainda nesta noite se os rebeldes não se renderem, Yunis disse que milhares de rebeldes na cidade estão preparados e "qualquer força que chegar". "Seguiremos combatendo e nossos homens estão dispostos a responder a qualquer ação" por parte das forças do regime, acrescentou.

Após o anúncio do Conselho de Segurança da ONU, Benghazi explodiu em alegria. Os insurgentes comemoraram a decisão do órgão - de 10 votos a favor e cinco abstenções - disparando rajadas de tiro para o alto. Bandeiras da Líbia pré-Kadafi, um dos símbolos da oposição, eram agitadas, algumas vezes junto da bandeira da França, o principal país comprometido com o fim do regime de Kadafi nos últimos dias.

A resolução estabelece que os Estados-membros da ONU podem adotar "todas as medidas necessárias" - o que incluiria ataques aéreos - para "proteger os civis e as áreas povoadas por civis sob ataque na Líbia, incluindo Benghazi". A zona de exclusão aérea pode ajudar os rebeldes a voltar à ofensiva para derrubar Kadafi, que está no poder há 41 anos.