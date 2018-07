Rebeldes pró-Rússia elegem líder no leste da Ucrânia e crise se aprofunda Os separatistas pró-Rússia da Ucrânia escolheram um líder para sua república independentista nesta segunda-feira, após uma votação no fim de semana que Kiev e o Ocidente rejeitaram e que aprofundou ainda mais o impasse com a Rússia sobre o futuro do ex-Estado soviético.