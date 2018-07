Rebeldes se apoderam de poços de petróleo no Sudão do Sul As forças rebeldes no Sudão do Sul se apoderaram de alguns poços de petróleo e assumiram o controle de metade da capital da principal região petrolífera do país, segundo informações do governo e do Exército nesta quinta-feira, enquanto líderes africanos mantinham conversações para evitar uma guerra civil.