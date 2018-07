Rebeldes sírios dizem enfrentar 7 mil militares do governo

Uma autoridade do Exército Livre Sírio, Mohaimen al-Rumaid, disse à Reuters na quinta-feira (horário local) que forças de oposição no resto da Síria foram ordenadas a intensificar a luta contra as forças do governo para aliviar a pressão sobre Homs, que está sob constantes bombardeios de artilharia e de foguetes há 26 dias.

Diplomatas disseram mais cedo que a temida 4a Divisão Blindada estava montando uma operação para "acabar" com os rebeldes em Baba Amro.

A 4a Divisão Blindada comandada por Maher al-Assad, o irmão mais novo do presidente, ganhou uma reputação de crueldade durante a revolta do ano passado contra o governo.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis)