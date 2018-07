Rebeldes sírios enfrentam Exército por controle de bairros de Damasco

AMÃ - Rebeldes sírios combateram unidades do Exército, nesta quinta-feira, 7, pelo controle de bairros de Damasco, no segundo dia de uma ofensiva rebelde que pretende abalar a influência do presidente sírio, Bashar Assad, na capital, afirmaram um capitão rebelde e um ativista da oposição.

Tropas de elite da Guarda Republicana com base na imponente montanha Qasioun, que fica no meio da cidade, dispararam séries de artilharia e lançadores de foguetes no bairro de Jobar, a leste, e no anel viário sul, onde os rebeldes passaram por cima dos bloqueios e posições do Exército, disseram as fontes.

Eles informaram o número de mortos durante a noite em 30 pessoas, a maioria devido ao bombardeio pesado do Exército nos bairros rebeldes de Jobar, Zamalka e Hajar al-Aswad - que está perto da entrada sul da capital, da estrada principal para a cidade de Deraa e da fronteira jordaniana.

"Jobar é o distrito mais disputado e o regime está bombardeando-o fortemente", disse o capitão Islam Alloush, da unidade rebelde Liwa al-Islam. Autoridades sírias proibiram a maior parte da mídia independente no país, o que torna difícil verificar os acontecimentos no local.

Alloush disse que o objetivo da ofensiva rebelde não era tomar o centro de Damasco. Isso não seria realizado enquanto as forças de Assad controlassem as bases principais para a retaguarda das forças rebeldes, no bairro de Muleiha e na cidade de Adra, disse.

"O objetivo é acabar com as posições dos atiradores e fortificações que formam parte da linha de defesa do regime em Damasco, e não avançar muito rapidamente sem ter o apoio adequado", relatou.

O ativista da oposição em Damasco disse que a ofensiva estava sendo conduzida por oficiais sunitas que desertaram do Exército, e tem como objetivo cortar o comando de Assad e as linhas de controle a partir do centro da cidade para a periferia.

Os rebeldes estão usando armas antiaéreas, morteiros e veículos blindados capturados das forças de Assad ao longo dos últimos meses, de acordo com fontes da oposição.