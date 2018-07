Rebeldes sírios preparam ofensiva em cidade petroleira

Caso capturem essa cidade, os rebeldes irão controlar uma província inteira pela primeira vez em 22 meses de rebelião contra o presidente Bashar al Assad.

Ibrahim Abu Baker, líder da poderosa brigada Al Qadisiyah, disse que sua força rebelde, junto com combatentes de outros países árabes e com militantes islâmicos do grupo Jabhat al Nusra, haviam cercado Deir al Zor por quatro lados durante os preparativos para a operação.

"O interior está liberado, o que resta da província (de Deir al Zor) é a cidade propriamente dita", afirmou ele à Reuters por Skype. "Todas as brigadas estão participando disso... estamos encarregados do lado leste da cidade."

Outro rebelde da brigada de Abu Baker disse na segunda-feira que os combatentes haviam iniciado o primeiro estágio da operação atingindo com disparos de tanques três alvos militares dentro da cidade, e sitiando o último reduto do Exército na periferia. "Quando liberarmos a cidade, algumas brigadas vão permanecer para cuidar delas, e o resto vai marchar para Damasco", disse o combatente, que se identificou como Abu Mazen.

Abu Baker disse que durante meses as forças rebeldes tiveram acesso apenas limitado à cidade, que contém importantes órgãos de segurança e um aeroporto militar.

Mas há duas semanas, com a ajuda do Jabhat al Nusra, eles capturaram um órgão de segurança localizado próximo a uma ponte estratégica sobre o Eufrates, abrindo o flanco leste para o avanço dos rebeldes.

"Após liberarmos a ponte começamos a enviar ajuda e armas aos combatentes dentro da cidade... e também a enviar reforços", disse ele. "Agora não há nada que nos impeça de entrar na cidade."

A revolta contra Assad tem um matiz sectário, contrapondo rebeldes majoritariamente sunitas contra um Exército comandado por membros da seita minoritária alauíta, de Assad.

Como a maioria das brigadas que atua na Síria, Abu Baker disse que sua força é composta apenas por combatentes muçulmanos sunitas. "Somos islâmicos, saímos só para apoiar nossa religião. Por isso tomamos as ruas. Respeitamos outras religiões, mas somos sunitas e queremos que um sunita governe, não um alauíta."

Ele disse que há na província também combatentes do Iraque e da Arábia Saudita. "Eles são uma facção em separado, mas nossa relação com eles é boa. Damos as boas-vindas a qualquer um que deseje se juntar a nós na jihad contra Assad, sejam sauditas ou iraquianos. Nosso objetivo é um só, e estamos lutando por Deus."