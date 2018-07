Rebeldes sírios querem que tropas recuem antes de libertar soldados da ONU Rebeldes que detêm 21 soldados da ONU perto das Colinas de Golã, no sul da Síria, disseram que as forças do governo devem deixar a área antes de libertar seus "convidados", informou um ativista em contato com os combatentes, nesta quinta-feira.