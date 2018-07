Rebeldes sírios tomam aeroporto na fronteira com Iraque

Forças do presidente Bashar al-Assad teriam retaliado bombardeando o aeroporto com aviões de combate, disse Ziad al-Amir, um ativista local.

Um vídeo publicado por grupos rebeldes mostraram rebeldes patrulhando uma base aérea do deserto na província síria de Deir al-Zor. Nuvens de fumaça cinza subiram de alguns edifícios, enquanto combatentes examinavam vários tanques abandonados.

Assad vem tentando acabar com a revolta de 20 meses contra seu governo, que começou como protestos pacíficos, mas se transformou em uma guerra civil que se espalhou pelo país. Ativistas dizem que mais de 38 mil pessoas morreram.

O aeroporto de Hamdan já foi usado para o transporte de produtos agrícolas e depois convertido em base de helicópteros e tanques militares durante os tumultos.

A captura de Hamdan significa que as forças de Assad agora só têm uma base aérea na província - o principal aeroporto militar na cidade de Deir al-Zor. Se rebeldes mantiverem o domínio sobre o aeroporto, então Albu Kamal, uma cidade de fronteira de mais de 60 mil pessoas, é provável que caia nas mãos dos rebeldes, disse Rami Abdulrahman, chefe do Observatório Sírio para Direitos Humanos.

Mas a tomada do território não evitará ataques aéreos, no que se tornou um ciclo típico de confrontos entre o exército e os rebeldes da Síria.

Combatentes da oposição, com armas mais pesadas do que meses antes, são capazes de capturar território e forçar a saída de unidades militares, mas são incapazes de se defender dos ataques do ar.

O exército frequentemente bombardeia áreas tomadas pelos rebeldes, talvez para destruir qualquer equipamento útil. Rebeldes foram tentando atacar bases aéreas, na esperança de diminuir o poder aéreo de Assad.

(Reportagem de Erika Solomon)