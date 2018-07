Rebeldes tomam capital da República Centro-Africana e presidente foge

Pelo menos seis soldados sul-africanos foram mortos em confrontos com os rebeldes, segundo uma testemunha ouvida pela Reuters. Uma fonte da Organização das Nações Unidas disse que a unidade militar sul-africana, que estava no país para treinar o Exército, com centenas de soldados de uma força regional, estava se preparando para deixar o país.

A coalizão rebelde Seleka retomou os ataques nesta semana na uma ex-colônia francesa rica em minérios, prometendo depor Bozizé, a quem acusa de ter rompido um acordo de paz firmado em janeiro que estipulava a integração dos combatentes ao Exército.

A República Centro-Africana é uma nação sem saída para o mar, tem fronteiras extensas e desprotegidas e há mais de uma década enfrenta rebeliões no meio rural. O avanço rebelde é mais um fator de instabilidade no centro da África.

Enquanto a coalizão de grupos insurgentes, incluindo alguns que antes eram rivais, consolidava seu poder em Bangui, não estava claro quem iria substituir Bozizé ou se o governo compartilhado do primeiro-ministro Nicolas Tiangaye permaneceria em suas funções.

"Os rebeldes controlam a cidade", disse o porta-voz da Presidência, Gaston Mackouzangba. "Espero que não haja represálias."

O porta-voz do governo, Crepin Mboli-Goumba, afirmou que a Seleka controlava todas as áreas estratégicas da cidade.

Um conselheiro da Presidência, que pediu para não ter seu nome divulgado, informou que Bozizé havia cruzado o rio Oubangi para o Congo na manhã deste domingo, enquanto os insurgentes se dirigiam ao palácio presidencial. Bozizé havia assumido o poder por meio de um golpe militar, em 2003.

Segundo um oficial da ONU no Congo, o governo congolês pediu que a agência da ONU para refugiados ajude a remover 25 membros da família de Bozizé da cidade fronteiriça de Zongo, neste domingo.

O ministro da Informação do Congo, Lambert Mendé, declarou à Reuters que Bozizé não estava no grupo que chegou a Zongo.

"O palácio acabou de cair. Nós tomamos o palácio", afirmou o porta-voz da Seleka, Eric Massi, à Reuters por telefone, de Paris.

(Reportagem de Paul-Marin Ngoupana)