Rebeldes tomam fortaleza mas Gaddafi deve 'lutar até o fim' Rebeldes tomaram o controle do complexo de Muammar Gaddafi em Trípoli nesta terça-feira após uma dura batalha com uma força de retaguarda, mas não havia qualquer notícia sobre o paradeiro do líder líbio, que prometeu mais uma vez lutar "até o fim."