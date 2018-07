Rebeldes tuaregues do Mali dizem ter capturado 2 líderes islamistas

O grupo rebelde tuaregue MNLA, que luta pela autonomia de uma região no norte do Mali, anunciou a captura de Mohamed Moussa Ag Mohamed --um líder islamista que impôs uma forma dura de interpretação da Sharia (lei religiosa do Islã) em Timbuktu, cidade situada no deserto-- e de Oumeini Ould Baba Akhmed, que se acredita seja o responsável pelo sequestro de um refém francês pelo grupo MUJWA, uma ramificação da Al Qaeda.

"Nós perseguimos um comboio de islamistas perto da fronteira e prendemos os dois homens, anteontem", disse à Reuters o porta-voz do MNLA, Ibrahim Ag Assaleh, em declarações dadas em Ouagadougou, em Burkina Faso. "Eles foram interrogados e enviados para Kidal."

Há três semanas a França enviou 3.500 soldados, aviões de guerra e veículos blindados como parte da operação Serval, no Mali. Com isso, rompeu o controle estabelecido pelos islamistas durante dez meses em cidades do norte malinense, onde eles haviam imposto a Sharia.

O governo francês e seus aliados internacionais querem impedir que os islamitas utilizem o vasto deserto do norte do Mali como uma base para lançar ataques em países africanos vizinhos e ao Ocidente.

O MNLA assumiu o controle do norte do Mali no ano passado, mas logo depois foi suplantado por grupos islamistas mais bem-armados. Os separatistas tuaregues recuperaram na semana passada o controle de Kidal, seu reduto no norte, quando combatentes islâmicos fugiram dos ataques aéreos franceses e seguiram na direção do deserto e das montanhas de Adrar des Ifoghas.

O grupo tuaregue diz estar disposto a ajudar a missão liderada pelos franceses a caçar os islamitas e propuseram conversações de paz com o governo, em uma tentativa de buscar uma solução para as disputas entre o norte do Mali, na desértica área do Saara, e o sul, dominado por africanos negros.

"Até que haja um acordo de paz, não podemos realizar eleições nacionais", disse Ag Assaleh, referindo-se ao plano do presidente interino do Mali, Dioncounda Traoré, de realizar eleições em 31 de julho.

Muitos na capital, Bamaco, situada no sul do país - incluindo chefes militares que acusam o MNLA de ter executado no ano passado soldados na cidade subsaariana de Aguelhoc - rejeitam fortemente quaisquer negociações.

Forças especiais francesas tomaram o aeroporto de Kidal na terça-feira, chegando assim à cidade mais setentrional anteriormente ocupada pela aliança de grupos islamistas.

Embora o MNLA diga que controla Kidal, um repórter da Reuters na cidade viu um contingente de tropas do Chade -- parte de uma missão africana apoiada pela ONU, se instalando na área para ajudar na retomada do norte Norte do Mali - em apoio a tropas francesas lá.

O chanceler francês, Laurent Fabius, afirmou que os aviões continuavam com os bombardeios contra os islamitas no extremo norte do Mali, para destruir suas linhas de fornecimento e expulsá-los da área.

(Reportagem adicional de John Irish, em Paris, Daniel Flynn, em Dacar, e David Lewis, em Timbuktu)