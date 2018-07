Rebeldia de uma heroína romântica e reprimida Immaculada faz cruzarem as trajetórias de duas famílias, com interesses econômicos e políticos importantes, na São Paulo do anos 1920. Immaculada é o nome da protagonista que provoca esse encontro - ou melhor, esse choque. Ela se casa com Francisco, formado em Direito e dono de fazendas no interior do Estado. O casamento é concebido como um artifício que ajudaria Francisco tanto na carreira profissional como na política. Segundo Benedito Nunes, professor de literatura brasileira da Unesp, o romance tem um andamento sóbrio permeado por rupturas de estilo. Immaculada surge como uma heroína romântica que se rebela no plano pessoal, embora pareça cumprir o seu papel imposto socialmente.