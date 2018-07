Rebelião de presos fere 2 e interdita carceragem no PR Uma rebelião de presos deixou dois feridos e interditou a carceragem onde estavam na noite de ontem, em Ivaiporã, no Paraná. De acordo com a polícia, houve uma tentativa de fuga, e dois presos que foram feitos reféns tiveram ferimentos leves. Os presos protestavam por causa da superlotação do Setor de Carceragem da Delegacia de Ivaiporã. "Os presos montaram barricadas em frente à carceragem para impedir a entrada de polícias militares", disse o delegado Antonio Cardozo. A carceragem tem capacidade para 40 presos, mas 170 detentos ocupavam o local.