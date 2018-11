Rebelião deixa cinco adolescentes feridos em PE Uma rebelião na Fundação de Atendimento Sócio-educativo (Funase), no município do Cabo de Santo Agostinho (PE), ocorreu na manhã de hoje e deixou cinco adolescentes feridos. Nenhum de forma grave. Pode ter havido fuga. Homens do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) fazem revista no local para retirar eventuais armas e identificar quantos internos se encontram na unidade. Antes da rebelião, eram 363. A unidade abriga mais do dobro da sua capacidade, que é de 136 internos.