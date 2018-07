Rebelião em presídio da BA acaba com 3 presos mortos Uma rebelião na carceragem do Complexo Policial de Barreiras, no extremo oeste da Bahia, na tarde desta segunda-feira, teve como resultado a morte de três detentos - entre eles dois irmãos - e ferimentos em outros dez. Todos foram agredidos pelos colegas de cela, com barras de ferro. De acordo com a delegacia do município, o motim teve início pouco depois da hora do almoço.