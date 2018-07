Rebelião em presídio de Porto Alegre é controlada

Foi controlada no final da noite desta segunda, 16, uma rebelião promovida pelos detentos dos pavilhões B e C do Presídio Central de Porto Alegre, localizado no bairro Partenon. Fogo foi ateado nos colchões pelos rebelados, que protestavam contra a falta de água no pavilhão B e problemas de energia elétrica numa das galerias do pavilhão C. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOE) cercaram o prédio para evitar uma fuga. Os agentes prisionais, após o término do motim, realizaram uma revista nas celas, que ficaram parcialmente destruídas. Durante a tarde, outro motim já havia ocorrido no presídio. Um dos presos foi ferido por uma bala de borracha. Os 68 detentos do pavilhão J se recusaram a voltar do banho de sol e se rebelaram. Bancos e mesas usados nas refeições foram quebrados e com eles barricadas foram montadas.