Rebelião em prisão na BA deixa policial e preso feridos

A rebelião começou quando o coordenador da carceragem, o policial Marivaldo Novaes, foi rendido e feito refém junto com outros detentos, por volta das 9 horas. Em seguida, os presos colocaram fogo em colchões, travesseiros e lençóis amontoados na entrada da carceragem.

Percebendo a movimentação, policiais civis que trabalham no local atiraram para o alto. Com o auxílio de equipes da Polícia Militar, conseguiram controlar o motim ainda pela manhã.

Um tiro atingiu Novaes na perna. Um detento, Edmilson de Jesus, sofreu queimaduras no rosto e nos braços. O policial ferido foi encaminhado a um hospital particular, onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado estável. Já o interno foi levado ao Hospital Clériston Andrade e foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde está internado.

Após a rebelião, foi iniciada a transferência de 60 detentos para três presídios da região. A polícia investiga a origem do tiro que atingiu o policial e as circunstâncias que causaram as queimaduras no preso.