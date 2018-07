Rebelião termina com 3 mortos e 21 feridos no Recife Três detentos morreram e 21 ficaram feridos durante um motim no Presídio Aníbal Bruno, no Recife. Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização, a rebelião começou na noite de ontem com uma briga entre grupos rivais. Nenhum funcionário ou policial ficou ferido. Durante a briga, um galpão do presídio foi incendiado. O tumulto foi controlado por volta das 3 horas de hoje.