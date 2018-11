Rebelião termina com jovens e funcionários feridos Jovens internos da Fundação Casa de Guaianazes, na zona leste da Capital, rebelaram-se hoje durante 40 minutos. A revolta teve início por 47 jovens que estão internados na unidade. Policiais entraram na Fundação para conter a rebelião. De acordo com a assessoria da Fundação, um funcionário e sete adolescentes ficaram feridos. Segundo Júlio Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e a Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa), quatro funcionários se machucaram.