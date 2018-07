Recapturado em SP suspeito de matar Celso Daniel Foi recapturado hoje à noite Elcyd Oliveira Brito, um dos acusados de envolvimento no assassinato do ex-prefeito de Santo André, no Grande ABC paulista, Celso Daniel (PT), em 2002. Ele foi localizado no Jardim Miriam, na zona sul da capital paulista. A prisão foi feita por policiais do 35º Distrito Policial (Jabaquara).