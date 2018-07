Recapturado membro de quadrilha de assaltos a banco

Foragido de Minas Gerais, onde foi preso em 2007, José Donato Sobrinho, o "Grande", de 35 anos, ao volante de um Volkswagen Fox, placas 1586/PB, havia saído do Rio de Janeiro e estava acompanhado da esposa, gestante, e do padrasto, quando percebeu de longe uma blitz de agentes da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 142 da BR-104, em Queimadas, a 10 quilômetros de Campina Grande.

Ao verem o veículo saindo bruscamente da rodovia e entrando na rua de um hospital próximo, alguns dos policiais foram até o local e encontraram o carro parado no estacionamento da unidade médica. Dentro do carro estava somente o padrasto do assaltante. Ao ser abordado na porta do pronto-socorro, José Donato disse que a esposa estava passando mal e que resolveu levá-la para tirar a pressão. Levado ao posto policial, o criminoso apresentou um documento de identidade falso.

Além da pistola, os policiais encontram com Donato cerca de R$ 3.500,00, em notas de R$ 50 e R$ 100, várias joias e uma caixa com diversos perfumes. Todo o material suspeito foi apreendido. Os policiais federais encaminharam o assaltante à Delegacia da PF em Campina Grande.

Banco - Segundo um dos policiais que realizaram a prisão de "Grande", ele afirmou que, no último assalto do qual participou, a uma agência do Banco do Brasil, em Coruripe (AL), em 29 de julho deste ano, a quadrilha levou cerca de R$ 190 mil, sendo que cada integrante teria ficado com R$ 30 mil.