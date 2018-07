Recarga do Bilhete Único volta a funcionar aos poucos O serviço de recarga do Bilhete Único em São Paulo voltou a funcionar gradativamente por volta das 9h30 de hoje. Devido a uma falha, o sistema começou a oscilar às 4 horas e a partir das 6h30 os usuários não conseguiram mais efetuar a recarga de seus cartões nos postos de atendimento e nas estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô. A falha não afetou o uso do Bilhete Único com créditos em ônibus e trens.